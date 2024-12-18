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«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений

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Фото: Freepik
Фото: Freepik.

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала 24 загадочных сообщения

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 13 декабря передала в эфир 24 сообщения за сутки. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Первыми в эфире прозвучали слова «хунхуз», «азбука» и «нанайка». Днем прозвучали не менее загадочные «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна».

Последнее слово было («бродощёлк») — оно вышло в эфир в 17:14 по московскому времени. УВБ-76 вещает круглосуточно, однако 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное «жужжание». В связи с этим «Радиостанцию Судного дня» называют The Buzzer («Жужжалка»).

В конце 2017 года хакеры взломали самую загадочную радиостанцию России «УВБ-76».

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Россия
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