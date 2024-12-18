Белоусов поздравил военных с Днем ракетных войск стратегического назначения

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных и ветеранов с Днем ракетных войск стратегического назначения. Об этом говорится в его поздравительной телеграмме от 17 декабря.

«Ракетные войска стратегического назначения как один из главных компонентов сил ядерного сдерживания являются гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны. Личный состав войск, верный славным традициям предшественников, постоянно совершенствует свои умения и навыки, успешно осваивает новые образцы вооружения и техники, круглосуточно несет боевое дежурство», — сказал он.

Белоусов также отдельно поблагодарил ветеранов, ставших примером для молодого поколения, а также ученых, конструкторов и сотрудников предприятий, которые трудятся над созданием современного и перспективного ракетного вооружения.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе и труде во имя России», — написал Белоусов.

Ранее в тот же день генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал об испытаниях дальнобойных ракет. Он указал, что в будущем планируется делать акцент на ракетные дивизии, которые оснащены комплексами мобильного базирования. Генерал-полковник назвал подобные комплексы наиболее результативными за счет высокой маневренности.

В сентябре Белоусов назвал боеспособность РВСН решающим фактором безопасности России. Он подчеркнул, что для поддержания высокой боеготовности РВСН оснащают перспективными ракетными комплексами. На вооружении стоят комплексы «Авангард», «Сармат», «Ярс».

До этого, в июле, сообщалось, что в рамках планового учения РВСН в Иркутской области пусковые подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» совершили интенсивные маневренные действия. Расчеты ПГРК «Ярс» отработали совершение маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.