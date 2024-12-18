Белый дом признал успехи РФ в зоне СВО

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби также заявил, что Владимир Зеленский "должен решать, на каких условиях, когда и как он хочет вести переговоры"

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Уходящая вашингтонская администрация признает успехи России на нескеольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции, но считает, что решение относительно возможных переговоров с Москвой о прекращении конфликта на Украине должен принимать Киев. Такую позицию координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби изложил в понедельник на брифинге для журналистов, комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Владимиру Зеленскому следует быть готовым "пойти на сделку" ради урегулирования конфликта.

"Правда, что россияне добились некоторого постепенного продвижения на востоке. И правда, что они наступают на украинские позиции в Курской области и в вокруг нее", - сказал Кирби.

Говоря об украинской стороне, Кирби заверил: "Мы не будем вести переговоры о них без их участия. Мы не будем навязывать им что-либо относительно их дальнейших шагов". По мнению сотрудника СНБ, Зеленский "должен решать, на каких условиях, когда и как он хочет вести переговоры". "Мы все считаем, что должны быть переговоры о прекращении этой войны. Это наиболее вероятно, и это наилучший путь для прекращения всего этого", - добавил представитель Белого дома.

Кирби заверил, что администрация действующего президента США Джо Байдена "будет добиваться того, чтобы у его [Зеленского] армии было все необходимое" для ведения боевых действий. Как полагает сотрудник СНБ, это должно обеспечить Зеленскому "наилучшее возможное положение, чтобы, если и когда он будет готов к переговорам о прекращении войны, он мог вести их с позиции силы".

Трамп ранее в понедельник, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции и говоря о Зеленском, подчеркнул, что "он должен быть готов пойти на сделку". Избранный президент США отвечал на вопрос о том, следует ли Зеленскому быть готовым поступиться чем-либо и если да, то чем именно, чтобы добиться преодоления конфликта.

Кроме того, Трамп фактически сигнализировал о том, что, с его точки зрения, властям в Киеве нет необходимости пытаться восстанавливать контроль над некоторыми районами Украины, которые перешли под контроль России.

Позиция России

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал четыре условия для переговоров с Украиной, среди которых вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, Россия считает необходимым нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 41,4 тыс. военнослужащих и 242 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.