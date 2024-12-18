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ТАСС

Космонавты на МКС примерили скафандры перед выходом в открытый космос

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© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС
© Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС.
Источник изображения: © Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

Они установят снаружи модуля "Звезда" рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН

МКС, 17 декабря. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции (МКС) осуществили примерку скафандров "Орлан-МКС" перед внекорабельной деятельностью, которая запланирована на 19 декабря.

В открытый космос выйдут Алексей Овчинин и Иван Вагнер (спецкор ТАСС), на их полугодовую экспедицию запланирован один выход в открытый космос.

"Произвели примерку скафандров "Орлан-МКС" перед предстоящим 63-м выходом в открытый космос. Также проверили все снаряжение и инструменты для внекорабельной деятельности. Проверили работу бортового оборудования совместно со скафандрами. Поработали с укладками. Впечатлений много, мыслей тоже. Продолжаем готовиться дальше", - сказал Вагнер.

В ходе ВКД космонавты установят снаружи модуля "Звезда" рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН - он позволит ученым проводить периодический почти полный обзор небесной сферы в рентгеновском диапазоне. 

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