Космонавты на МКС примерили скафандры перед выходом в открытый космос

Они установят снаружи модуля "Звезда" рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН

МКС, 17 декабря. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции (МКС) осуществили примерку скафандров "Орлан-МКС" перед внекорабельной деятельностью, которая запланирована на 19 декабря.

В открытый космос выйдут Алексей Овчинин и Иван Вагнер (спецкор ТАСС), на их полугодовую экспедицию запланирован один выход в открытый космос.

"Произвели примерку скафандров "Орлан-МКС" перед предстоящим 63-м выходом в открытый космос. Также проверили все снаряжение и инструменты для внекорабельной деятельности. Проверили работу бортового оборудования совместно со скафандрами. Поработали с укладками. Впечатлений много, мыслей тоже. Продолжаем готовиться дальше", - сказал Вагнер.

В ходе ВКД космонавты установят снаружи модуля "Звезда" рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН - он позволит ученым проводить периодический почти полный обзор небесной сферы в рентгеновском диапазоне.