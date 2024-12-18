В КНР сообщили, что космонавты на "Тяньгун" выйдут в открытый космос

В Агентства пилотируемых космических полетов Китая уточнили, что станция находится "в хорошем состоянии и работает стабильно"

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Группа космонавтов на китайской космической станции "Тяньгун" в ближайшее время осуществит выход в открытый космос. Об этом сообщила пресс-служба Агентства пилотируемых космических полетов Китая, которая контролируется Центральным военным советом КНР.

"С момента захода на борт станции [Тяньгун] 30 октября 2024 года экипаж миссии Шэньчжоу-19 работает и живет на орбите уже 48 дней и в ближайшее время готов совершить свой первый выход в открытый космос", - говорится в сообщении. Уточняется, что станция находится "в хорошем состоянии и работает стабильно".

Запуск миссии "Шэньчжоу-19" на станцию "Тяньгун" был осуществлен 30 октября в 04:27 по пекинскому времени (23:27 мск, 29 октября) с космодрома Цзюцюань на севере Китая.

Китайская национальная космическая станция "Тяньгун" находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и уже приступил к осуществлению международных проектов.