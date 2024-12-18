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РИА Новости

Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © Минобороны РФ

Глава Минобороны Белоусов назвал РВСН гарантом национальной безопасности

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны.

Министр поздравил стратегических ракетчиков с Днем РВСН, который отмечается 17 декабря.

"Ракетные войска стратегического назначения как один из главных компонентов сил ядерного сдерживания являются гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны", - говорится в поздравительном приказе Белоусова.

Министр подчеркнул, что личный состав войск, верный традициям предшественников, постоянно совершенствует свои умения и навыки, успешно осваивает новое оружие и технику, круглосуточно несет боевое дежурство.

"Высокий профессионализм, самоотверженность и верность присяге воинов-ракетчиков позволяют им качественно выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки", - считает Белоусов.

Отдельно глава оборонного ведомства поблагодарил ветеранов, чье служение Родине является примером для молодого поколения защитников Отечества.

"Особой признательности заслуживают ученые, конструкторы и сотрудники оборонно-промышленного комплекса, которые активно работают над созданием современных командных пунктов и перспективных образцов стратегического ракетного вооружения. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником!", - добавил министр.

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Россия
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Ядерный щит
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