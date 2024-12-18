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ТАСС

МО: ИИ не должен заменить человека при принятии решения на использование ЯО

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Дежурный расчет РВСН
Дежурный расчет РВСН.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект уже применяется для различных повседневных задач при обслуживании ракетных комплексов, но доверять ему принятие решения об использовании ядерного оружия на данный момент нецелесообразно. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

"С точки зрения принятия решения на применение ядерного оружия замена человека в настоящее время нецелесообразна. Процессы управления искусственным интеллектом, который постепенно внедряется в ряд автоматизированных систем, пока еще до конца не изучены и не отработаны. Можно говорить, наверное, лишь об отказе от выполнения отдельных рутинных операций, выполняемых дежурными сменами", - сказал Каракаев.

Он добавил, что ИИ используется на новых ракетных комплексах для дистанционного управления и контроля за состоянием командных пунктов и пусковых установок, что значительно снижает нагрузку на дежурные смены по сбору и обобщению данных. 

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