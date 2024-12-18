С новым родом: войска беспилотных систем создадут в России

Организационная структура подразделений будет сформирована в будущем году

Войска беспилотных систем появятся в ВС РФ в III квартале 2025 года. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России. Глава оборонного ведомства поручил сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов, на системной основе проводить их полигонные испытания и организовывать серийный выпуск лучших образцов. Эксперты считают, создание нового рода войск — это движение в правильном направлении.

Новый род войск в ВС РФ

В Вооруженных силах (ВС) РФ сформируют новый род войск — войска беспилотных систем в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России сообщил глава ведомства Андрей Белоусов.

По его словам, их создание завершат уже в III квартале 2025 года.

«Массовое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стало самым значимым прорывом в тактике подразделений Вооруженных сил России», — подчеркнул он.

Министр обороны России Андрей Белоусов Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать производство беспилотников. Не менее важно, по словам главы государства, обучать операторов БПЛА, готовить их по программам, разработанным на основе опыта боевых действий.

Российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тыс. беспилотников, эта цифра растет, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на коллегии ведомства.

Сейчас стоит задача сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов — в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности, отметил Андрей Белоусов.

Поэтому он поручил заместителю министра обороны Алексею Криворучко провести полную инвентаризацию войсковых разработок, на системной основе проводить их полигонные испытания и организовывать серийный выпуск лучших образцов.

По словам главы военного ведомства, сегодня непосредственно в войсках осуществляется огромное количество инновационных технических разработок, показывающих высокие результаты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

«К примеру, эффективно показали себя в ходе боевых действий наземные робототехнические комплексы, которые осуществляют огневое поражение, разведку, минирование, подвоз боеприпасов и эвакуацию раненых. Также войсковые изобретатели постоянно улучшают характеристики БПЛА, средств связи и РЭБ», — сказал министр.

Как новый род войск будет интегрирован в состав вооруженных сил

Как объяснил «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, род войск — это организационная структура и для нее нужно создать теоретическую конструкцию оперативного искусства.

— То есть создать теорию и практику подготовки и ведения военных действий оперативного масштаба (операций, сражений, ударов), — отметил он. — Это движение в правильном направлении, главное, чтобы это была не просто вывеска на двери кабинета. Нужно продумать систему подготовки как сержантско-рядового состава, так и офицерского. Для этого необходимо внести изменения в учебные программы — создать специальные факультеты или учебные заведения среднего и высшего образования. Нововведения должны коснуться и уже существующих военных академий, в частности Академии Генерального штаба.

В ходе СВО дроны стали настолько незаменимы, что мы дошли до необходимости формировать отдельные части и, может быть, даже соединения со своей инфраструктурой, обеспечивающей применение беспилотников. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

По его словам, скорее всего, будут созданы отделения, взводы, отдельные дивизионы, которые будут находиться в плотном взаимодействии с другими родами войск и обеспечивать применение беспилотников в их интересах.

— Войска беспилотных систем, скорее всего, получат статус, аналогичный тому, который есть у войск ПВО, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Их подразделения будут в составе Сухопутных войск, ВКС, а также в ВМФ, где, кроме прочего, будут развивать безэкипажные катера. К ним будут относиться все используемые беспилотные системы. Не исключено, что их будет объединять некая общая структура, которая займется проектированием, разработкой, испытанием. Министр не зря сказал, что будут создаваться межвидовые центры по испытаниям новейших и перспективных систем.

Сейчас нужно обобщить опыт, полученный во время СВО, и подготовить преподавателей, материальную базу и специалистов для работы с беспилотниками, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

— У нас, например, до сих пор нет дронов стратегической дальности, а у США они есть, — отметил эксперт. — Они летают по несколько суток и на десятки тысяч километров от американских баз. Нам тоже пора такие создавать для контроля воздушного пространства, морских и сухопутных путей. Всю эту работу надо систематизировать и концентрировать в руках одного вида вооруженных сил.

В августе текущего года Минобороны России на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации был создан центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

Он занимается подготовкой операторов БПЛА и робототехнических комплексов (РТК), а также разработкой и внедрением новых систем РТК в войска.

Его расчетами уже было уничтожено более 400 единиц вооружения и техники Вооруженных сил Украины и поражено около 800 площадных целей.

Важное направление работы «Рубикона» — подготовка высококвалифицированного инструкторского состава из числа операторов дронов, имеющих боевой опыт.

В октябре министр обороны России Андрей Белоусов дал поручение центру сформировать пять отрядов в зоне специальной военной операции.

Юлия Леонова

Владимир Матвеев

Богдан Степовой