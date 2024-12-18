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ТАСС

Швейцария заявила о подготовке следующего саммита по Украине

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Швейцария. Архивное фото
Швейцария. Архивное фото.
Источник изображения: © iStock.com / Carmen Raio

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис добавил, что "продолжается интенсивная работа с Москвой, Вашингтоном, а также со странами G7 и ЕС"

ЖЕНЕВА, 16 декабря. /ТАСС/. Швейцария активно участвует в подготовке следующего саммита по Украине, в ее рамках происходит взаимодействие с Россией, а также с США и другими странами G7. Об этом сообщила газета Le Temps со ссылкой на главу МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса.

"Продолжается интенсивная работа <...> с Москвой, Вашингтоном, а также со странами G7 и ЕС", - приводит газета слова дипломата, сказанные перед журналистами в Риме.

По оценкам Кассиса, сигналы, поступающие из будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа, побуждают швейцарскую сторону "к осторожному оптимизму" касательно возможности нахождения решения по Украине. Он также указал на необходимость начать диалог между Москвой и Киевом.

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР. Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали также делегации большинства членов ООН. 

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