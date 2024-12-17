Люди, которые делают самолеты, и те, кто их впервые поднимает в небо, нарушая привычные законы аэродинамики. Немыслимые фигуры высшего пилотажа с самых необычных градусов. Кто и как на Земле учит самолеты пятого поколения летать и думать быстрее пилота? Зрители впервые увидят российский истребитель пятого поколения с плоским соплом и шлем будущего!
«Властелины неба». Документальный фильм к 85-летию ОКБ Сухого и ОКБ «МиГ»
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