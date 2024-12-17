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ТАСС

Трамп: Зеленский должен быть готов к соглашению о завершении конфликта

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Избранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © REUTERS/ Brian Snyder

Избранный президент США при этом отметил, что другой стороной соглашения должна выступить Россия

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости для Владимира Зеленского быть готовым к соглашению о завершении конфликта на Украине.

"Он [Зеленский] должен быть готов заключить соглашение. Это все. Слишком много людей погибает. Это война, и людей умирает слишком много. Нужно заключить соглашение", - сказал Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции.

Трамп при этом отметил, что другой стороной соглашения должна выступить РФ. 

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Украина
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Трамп Дональд
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