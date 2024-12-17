ТАСС проанализировал, как задачи МО РФ распределят между замами Белоусова

Анализ провели, исходя из функционала замминистров обороны РФ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. ТАСС проанализировал, как будут распределены задачи министерства обороны РФ, поставленные сегодня Андреем Белоусовым в ходе коллегии, между его заместителями.

ТАСС проанализировал, исходя из функционала замминистров обороны РФ, на кого возложат реализацию озвученных в понедельник на коллегии оборонного ведомства направлений работы и задач.

В ходе коллегии с участием верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина глава Минобороны РФ Андрей Белоусов назвал основные направления, по которым уже в 2025-м году необходимо достичь значимых результатов.

Одна из главных целей - обеспечение победы в специальной военной операции. Начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов должен, прежде всего, обобщить и оперативно внедрить в войсках все новшества в тактике ведения боевых действий, показавшие свою эффективность.

Замминистра обороны — начальнику Главного военно-политического управления ВС РФ Виктору Горемыкину предстоит обеспечить укомплектованность Объединенной группировки войск – на уровне, обеспечивающем гарантированное выполнение боевых задач. Герасимову совместно с главкомом ВКС Виктором Афзаловым также предстоит нарастить возможности системы ПВО по защите критически важных объектов и, крайне важно, населенных пунктов.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко займется задачами по обеспечению группировки войск вооружением и техникой в объеме решаемых ими боевых задач.

Модернизировать систему материально-технического обеспечения учетом СВО будет заместитель министра Андрей Булыга.

Герасимову также предстоит заняться и другим приоритетным направлением - модернизацией Вооруженных сил в среднесрочной перспективе с учетом внешних угроз и развития технологий. В этой же сфере Алексей Криворучко должен будет внедрить новые подходы к формированию государственной программы вооружения, а также создать систему перспективных исследований, ускоренной разработки и внедрения новейших образцов вооружения и техники. За Герасимовым здесь останется и обеспечение строительства ВС РФ в соответствии с угрозами безопасности.

Еще одно приоритетное направление - модернизация системы военного образования и подготовки офицерских кадров. Заниматься этим будет Горемыкин. Ему предстоит обновить перечень и содержание военно-учетных специальностей и образовательных программ, модернизировать систему военных вузов, включая их материально-техническую базу, сформировать систему непрерывного дополнительного профессионального образования военнослужащих. К Горемыкину относятся и поставленные задачи кардинально повысить престиж военной службы, сделать так, чтобы профессия офицера стала одной из самых престижных в обществе.

На замминистра Анну Цивилеву возлагается еще одно приоритетное направление - медицинское обеспечение военнослужащих и членов их семей. Здесь предстоит обеспечить повышение уровня оказания первой помощи – речь идет о тактической медицине, а также сократить сроки медицинской эвакуации. Ей также предстоит повысить укомплектованность медицинских подразделений войскового звена средним и младшим медицинским персоналом - с 95% до не менее 98% в следующем году. К ведению Цивилевой также относятся задачи обеспечения модернизации ведущих военно-медицинских организаций и наращивания объемов высокотехнологичной помощи. Кроме того, ей предстоит обеспечить условия для реабилитации военнослужащих, повысить доступность и сократить сроки протезирования. Также нужно будет оптимизировать деятельность военно-врачебных комиссий.

Цивилевой предстоит заниматься и еще одним приоритетным направлением - социальным обеспечением военнослужащих и членов их семей. Здесь поставлена задача упростить и ускорить подтверждение прав на льготы и получение самих льгот за счет перевода сервисов в цифровой формат, обеспечить справедливую, адресную и оперативную выплату денежного вознаграждения за активное ведение боевых действий. Кроме того, предстоит создать комплексную систему поиска пропавших без вести и поддержки членов их семей.

Замминистра Павел Фрадков займется решением задач в части жилищного обеспечения военнослужащих и членов их семей. Ему предстоит обеспечить выделение в следующем году дополнительного финансирования в размере 149 миллиардов рублей на предоставление жилищной субсидии. Это позволит значительно нарастить темпы обеспечения жильем, фактически вдвое, – до девяти тысяч военнослужащих в год.

Кроме того, Фрадкову предстоит провести инвентаризацию жилищного фонда, навести порядок в учете жилья и создать систему мониторинга и контроля за его использованием. Также поставлена задача принять меры по вводу в эксплуатацию объектов незавершенного строительства жилищного фонда.

Еще одно приоритетное направление - формирование системы «обратной связи» военнослужащих и членов их семей с Минобороны. Этим займется замминистра Олег Савельев. Ему предстоит изменить порядок работы с обращениями, создать систему мотивации должностных лиц, обеспечивающую соблюдение сроков и рассмотрение вопросов по существу. Кроме того, Савельеву предстоит создать систему мониторинга и анализа вопросов, поставленных в обращениях с целью выявления и решения системных проблем. Анна Цивилева на этом же направлении должна будет запустить в полном объеме работу Военно-социального центра.

Еще один приоритет - военное и военно-техническое сотрудничество. Поставленные здесь задачи будет решать замминистра Александр Фомин. Ему, в частности, предстоит обеспечить создание эффективных механизмов коллективного реагирования на новые угрозы безопасности, используя для этого потенциал ОДКБ, СНГ и Союзного государства. При этом двусторонние формы сотрудничества надо будет перевести на долгосрочную и устойчивую основу. Фомину также необходимо обеспечить расширение позиций России на мировых рынках вооружения, в том числе в рамках промышленной кооперации с партнерами РФ.

Еще одно приоритетное направление - повышение эффективности строительного и имущественного комплексов. Павлу Фрадкову здесь должен обеспечить приоритизацию строящихся объектов, осуществить переход к новой модели военно-строительного комплекса и провести финансовое оздоровление опорных строительных и проектных организаций. Министерству обороны нужна собственная мощная строительная база. В части имущественного комплекса Фрадкову предстоит провести инвентаризацию и создать систему учета объектов недвижимости, разработать и внедрить новую систему корпоративного управления подведомственными организациями, включая четкую регламентацию всех процедур. Ему также нужно создать систему мотивации управляющих, нацеленной на конкретные результаты, и единое казначейство, охватывающее все подведомственные организации.

И Олегу Савельеву достанется еще одно приоритетное направление - создание единой цифровой среды Минобороны. Здесь поставлены следующие задачи: сформировать облик информационной системы, функциональные и технические требования; разработать целевую архитектуру на базе отечественных программно-аппаратных решений; обеспечить внедрение информационных систем для базовых процессов.