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Военное обозрение

«Боевой потенциал может приблизиться к «Искандеру»: в западной прессе оценили модернизацию РСЗО «Смерч»

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Источник изображения: topwar.ru

Российская оборонная компания НПО «Сплав» запустила программу модернизации 300-мм РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С», направленную на увеличение дальности действия и точности этих систем.

Новые разработки, в том числе сверхзвуковые ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, могут приблизить боевой потенциал боеприпасов, используемых этими РСЗО, к возможностям тактических баллистических ракет «Искандер-М»

- говорится в издании Army Recognition.

Как указывается, подрядчик намерен усовершенствовать реактивные снаряды 9М55Ф/К и 9М544/549, используемые в указанных РСЗО, за счёт корректировки аэробаллистических свойств, уменьшив поперечное сечение направляющих рулей и сведя к минимуму выступы. Как ожидается, это приведёт к повышению дальности и лётных характеристик.

Немаловажное значение имеет установка усовершенствованных ракетных двигателей с более мощными топливными зарядами, что потенциально увеличивает дальность действия РСЗО до 180–200 км, приближаясь к характеристикам ОТРК «Искандер-М»

- отмечается в западной прессе.

При этом НПО «Сплав» разрабатывает ракету с ПВРД и убирающимися воздухозаборниками. Ожидается, что она сможет двигаться со скоростью около 1000 м/с на заключительном этапе полёта и достигать дальности до 300–330 км.

В случае успешного завершения разработки это значительно расширит возможности 300-мм РСЗО по нанесению высокоточных ударов на большие расстояния

- даётся оценка в издании.

«Смерч» и «Торнадо-С» предназначены для нанесения мощных ударов по особо важным целям, например, скоплениям войск, командным пунктам и инфраструктуре.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Искандер
Торнадо-С
Компании
Сплав НПО
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