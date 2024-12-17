«Боевой потенциал может приблизиться к «Искандеру»: в западной прессе оценили модернизацию РСЗО «Смерч»

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Российская оборонная компания НПО «Сплав» запустила программу модернизации 300-мм РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С», направленную на увеличение дальности действия и точности этих систем.
- говорится в издании Army Recognition.
Как указывается, подрядчик намерен усовершенствовать реактивные снаряды 9М55Ф/К и 9М544/549, используемые в указанных РСЗО, за счёт корректировки аэробаллистических свойств, уменьшив поперечное сечение направляющих рулей и сведя к минимуму выступы. Как ожидается, это приведёт к повышению дальности и лётных характеристик.
- отмечается в западной прессе.
При этом НПО «Сплав» разрабатывает ракету с ПВРД и убирающимися воздухозаборниками. Ожидается, что она сможет двигаться со скоростью около 1000 м/с на заключительном этапе полёта и достигать дальности до 300–330 км.
- даётся оценка в издании.
«Смерч» и «Торнадо-С» предназначены для нанесения мощных ударов по особо важным целям, например, скоплениям войск, командным пунктам и инфраструктуре.