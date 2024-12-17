«Знаковый год»: Путин рассказал о ситуации в зоне СВО

Путин сообщил о переломе на поле боя в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США довели Россию до красной черты, поощряют эскалацию конфликта и пугают свое население. РФ взвешенно отвечает, не втягиваясь в гонку вооружений, но серийный выпуск "Орешника" скоро будет налажен. В зоне СВО ВС РФ перехватили стратегическую инициативу, ситуация не изменится, даже если ВСУ снизят мобилизационный возраст до 14 лет, считает Путин. Он назвал 2024 год знаковым в достижении целей СВО.

Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны, где подводили итоги работы за 2024 год. Стенограмма опубликована на сайте президента РФ.

Путин сразу подчеркнул, что российские войска прочно овладели стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения, взяв под контроль 189 населенных пункта в зоне СВО, 2024 год стал знаковым, если говорить о достижении целей специальной военной операции.

«... на самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения и наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы", - заявил президент.

По его словам, ситуация не изменится, даже если Киев решит снизить мобилизационный возраст до 14 лет. При этом Путин отметил, что его возможное снижение до 18 лет стало бы очередным преступлением украинских властей.

Роль США и НАТО

"В стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение, США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта", - заявил Путин.

Российский лидер добавил, что США доводят Россию до красной черты, после чего уже нельзя отступать и нужно отвечать. Кроме того американские политики запугивают свое население некой российской угрозой, а страны НАТО увеличивают свои военные расходы.

"Вблизи российских границ формируются и сколачиваются ударные группировки войск альянса. Так, численность американских военнослужащих в Европе уже превысила 100 тысяч человек", - отметил Путин.

Президент сказал, что НАТО вышли за границы своей "исторической ответственности", наращивают присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, формируют новые союзы и подрывают сложившуюся архитектуру безопасности. Кроме этого, США готовятся к размещению "в передовых зонах высокоточных ударных средств наземного базирования с дальностью стрельбы до 5,5 тыс. км", их переброска и развертывание уже отрабатываются, хотя это запрещал делать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который США расторгли. Теперь Россия вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности.

"Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны", - сказал глава государства.

Обновление российской армии

Путин отметил, что уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава ВС РФ, уже сформированы новые части, увеличен штат военнослужащих до 1,5 млн человек. Также в короткие сроки переоснащают армию и флот. По словам российского лидера, доля современной техники в стратегических ядерных силах уже составила 95%.

"При этом мы уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновленных Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Хочу подчеркнуть еще раз, чтобы никто нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием: это политика ядерного сдерживания", - сказал Путин.

Политик добавил, что в войска общего назначения поступают новые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Туда в том числе входят разведывательные и ударные беспилотники, безэкипажные катера и робототехнические платформы многоцелевого применения.

"Сегодня важно продолжить поступательное, системное развитие армии и флота, добиваться достижения целей специальной военной операции, быть готовыми к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности нашей страны", - считает российский лидер.

Путин также призвал сосредоточиться на следующих задачах:

- поддержание потенциала ядерных сил для сохранения стабильности и сохранение боевой готовности нестратегических ядерных сил;

- обеспечение своевременного обнаружения американских ракет средней дальности и их перехвата, серийное производство и развертывание подобных отечественных систем;

- внедрение опыта, полученного в ходе СВО, в подготовку войск и программы вузов;

- применение полученного опыта для развития отечественного оружия;

- формирование единого информационного контура, объединяющего средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления;

- наращивание производства робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов, обучение операторов подобных комплексов. 7. Расширение военного и военно-технического сотрудничества с союзниками и партнерами.

Путин отметил, что в ноябре ВС РФ успешно применили ракетный комплекс средней дальности «Орешник»:

"В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. И это, безусловно, будет сделано".

По словам президента, уже начат прямой обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в спецоперации, и организациями ОПК. В результате по ряду изделий среднее время устранения выявленных недостатков составляет сейчас пять-семь суток, однако нужно это делать еще быстрее.

"Есть позитивные сдвиги и в организации ремонта техники, ее доводки с учетом требований боевой обстановки. Но и проблемы, конечно, тоже есть, они остаются - их нужно последовательно решать. И конечно, надо и дальше делать все необходимое, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций в военную сферу", - сказал Путин.

Поддержка военнослужащих

Российский лидер утверждает, что в 2024 году более тысячи человек ежедневно поступают на военную службу по контракту:

"Люди понимают, за что мы сражаемся, что защищаем, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды. Люди добровольно идут на фронт. И социальные гарантии военнослужащих, их семей должны постоянно укрепляться, развиваться. Это важнейшая, системная задача государства".

Путин добавил, что в этом году более 55 тысяч военнослужащих обеспечили жильем, в ближайшие три года на субсидии выделят еще 113 млрд рублей. За 20 лет более 202 тысяч военнослужащих обзавелись квартирами за счет накопительно-ипотечной системы.

"Приоритетом в работе всех органов власти должно стать решение социальных вопросов участников специальной операции, забота о семьях погибших и получивших тяжелые травмы в ходе боевых действий. Это должно быть в центре нашего внимания. Необходимо вникать в проблемы каждого нашего боевого товарища, его семьи и реально помогать решать их проблемы", - сказал Путин.

В конце своей речи президент вновь поблагодарил участников СВО и пожелал военнослужащим успехов в работе.

Вместе с Путиным на заседании выступал глава Минобороны Андрей Белоусов. Он обозначил, что в России появится новый род войск - войска беспилотных систем, а в МО - новая структура - департамент повышения эффективности. Также министр рассказал о ходе СВО и задачах, которые он поставил перед своими коллегами.

Алена Фомина