Белоусова на пять лет назначили главой набсовета ВСК

Министр обороны Белоусов назначен главой набсовета ВСК на пять лет

Министр обороны России Андрей Белоусов был назначен на пост главы наблюдательного совета Военно-строительной компании (ВСК). Данное распоряжение правительства РФ было опубликовано в понедельник, 16 декабря, на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить членами наблюдательного совета публично-правовой компании «Военно-строительная компания» сроком на пять лет следующих лиц: Белоусов А. Р. — министр обороны Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)», — говорится в документе.

В распоряжении также сообщалось, что полномочия бывшего главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на посту председателя наблюдательного совета ВСК были досрочно прекращены.

12 мая президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Шойгу от должности главы оборонного ведомства и о его назначении на пост секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева. Там экс-министр обороны будет курировать работу ФСВТС.