На Украине показали испытания нового наземного беспилотника Droid TW 12.7

Источник изображения: topwar.ru

На днях украинская компания DevDroid показала испытания нового наземного беспилотника Droid TW 12.7, использование которого было одобрено военным ведомством.

Как утверждается, новое изделие прошло обширные испытания, подтвердившие его надёжность в боевых условиях. Система размещена на гусеничной платформе для работы на сложной местности и оснащена 12,7-мм пулемётом Browning с боекомплектом на 300 патронов.

Droid TW 12.7 предназначен для выполнения широкого круга задач, включая разведку (в том числе радиационную и химическую), непосредственное боевое взаимодействие, защиту подразделений и объектов, патрулирование и разминирование. Машина имеет модульную конструкцию, что обеспечивает гибкость в выборе конкретной конфигурации.

Источник изображения: topwar.ru

Управление осуществляется дистанционно с помощью планшета или геймпада по защищённым цифровым каналам связи. «Зрение» оператора обеспечивают камеры с возможностью ИК-обзора. Платформа имеет радиус действия до 15 км и может эффективно поражать цели на расстоянии до 1000 м. Аппарат может работать совместно с другими роботизированными и автономными системами.

Источник изображения: topwar.ru

Компания сообщает, что срок производства единицы продукции составляет до 45 дней, а стоимость составляет $26-29 тыс. Указывается, что Droid TW 12.7 уже используется в ВСУ.