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ТАСС

Китай успешно запустил группу коммуникационных спутников

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«Чанчжэн-5»
«Чанчжэн-5».
Источник изображения: AP Photo/Zhang Gaoxiang/Xinhu

По сведениям NASA, спутники относятся к первой группе космических аппаратов

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. КНР в понедельник осуществила успешный запуск группы коммуникационных спутников. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт ракеты CZ-5B/YZ-2 ("Чанчжэн-5-би/уай-зет-2"), при помощи которой они были выведены на орбиту, был осуществлен в 18:00 по пекинскому времени (13:00 мск) с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань). Для носителей типа "Чанчжэн" это 552-я миссия.

По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, указанные спутники относятся к первой группе космических аппаратов, из которых планируется сформировать сеть SatNet. Она будет использоваться государственной компаний China Satellite Network Group. Это разработка Пятого научно-исследовательского института CASC.

CZ-5B/YZ-2 - трехступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 5,2 м. Она достигает 53,6 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту (200-400 км) до 25 тонн полезного груза (до 14 тонн на геостационарную переходную орбиту).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100. 

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Луна
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Чанчжэн
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