Порошенко заявил о смене риторики властей Украины

Они перестали говорить о победе в конфликте с РФ, указал экс-президент страны

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Руководство Украины в последние несколько недель сменило риторику и перестало говорить о победе в военном конфликте с РФ. По мнению экс-президента страны Петра Порошенко, это означает, что нынешние власти обречены на поражение.

"Последние три недели из словаря власти полностью исчезло слово "победа". Это произошло сразу после презентации <...> [Владимиром Зеленским] "плана победы". Зато говорят о заморозке и о поиске формулы мира. Я же считаю, что власть, народ и государство, которые не верят в собственную победу, обречены на поражение", - написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский 16 октября представил в Верховной раде свой план завершения конфликта. Он включал требование немедленного приглашения в НАТО, передачу Украине новой военной помощи, удары дальнобойным оружием вглубь РФ и другие меры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идеи Зеленского набором бессвязных лозунгов.