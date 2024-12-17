Серийный выпуск "Орешника" обеспечат в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин назвал ракетный комплекс новейшим мощным оружием России для защиты безопасности страны и ее союзников

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Серийное производство нового ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который Россия не так давно успешно испытала в ответ на удары западным оружием по российским регионам, будет обеспечено в ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности "Орешник". В ноябре в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия он был успешно использован - использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, - напомнил российский лидер, выступая на коллегии Минобороны. - В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников".

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на атаки российских военных объектов в Курской и Брянской областях с помощью американских и британских ракет РФ впервые применила новейшие баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровске). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.