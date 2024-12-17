Показано отражение имитационных атак беспилотников британским фрегатом

Источник изображения: topwar.ru

На фоне массового распространения на поле боя беспилотников британский флот решил провести учения по противодействию данной угрозе, организовав стрелковый «тир» на борту фрегата HMS St. Albans. Соответствующие кадры показаны в сети.

Корабль продемонстрировал способность противостоять воздушным угрозам во время сложных учений Sharpshooter [«Снайпер»], отразив более 100 имитационных атак беспилотников у побережья Уэльса

- отметили в ВМС.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании UK Defence Journal, отработка навыков поражения беспилотников огнём из стрелкового оружия стала первым случаем в истории учебной практики британского флота. По словам автора, на изменение подхода повлияли выводы, сделанные из «недавних инцидентов в Красном море».

Источник изображения: topwar.ru

В учениях были задействованы как воздушные, так и надводные аппараты, которые произвели более ста атак. Экипаж вёл по ним огонь из пистолетов, автоматических винтовок и пулемётов, включая крупнокалиберные Browning .50 и многоствольные Minigun.

Эти дроны, небольшие и быстрые, с максимальной скоростью 200 узлов, летали низко над волнами, чтобы имитировать сложные профили атак. HMS St Albans точно отражал эти угрозы, используя стрелковое оружие и средний калибр

- заявили в ВМС.

Источник изображения: topwar.ru

Качество обучения было лучше, чем я мог представить благодаря реалистичности сценария. Это фантастический опыт, который оказался чрезвычайно полезным для моего экипажа

- пояснил командир корабля Мэтью Тир.