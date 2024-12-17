Европа должна выполнить свои обязательства перед Украиной как можно быстрее (Bloomberg, США)

Bloomberg: союзники Киева обязаны срочно довооружить и профинансировать Украину

Россия вот-вот захватит ключевую шахту в Покровске, и союзники Украины обязаны выполнить свои обещания по поставкам ей вооружений и финансовых средств, сообщает Bloomberg. По мнению автора статьи, это "укрепит", а не ослабит Киев перед будущими переговорами с Москвой.

Марк Чемпион

Вопрос к лидерам Европы о достаточной помощи Украине: если не сейчас, то когда?

В октябре я побывал в Покровске (Красноармейск) на востоке Украины и написал о ключевой шахте, которая может пасть под натиском России. Москва пытается завоевать как можно больше территории, одновременно выдерживая экономическое давление у себя дома.

На тот момент российские войска находились в 20 километрах от города. Теперь они уже в пяти. Беспилотники-камикадзе подрывают гражданские автомобили вокруг промышленных объектов, а украинская сталелитейная компания “Метинвест” на прошлой неделе закрыла и эвакуировала одну из трех шахт. На данный момент надежды продержаться дольше считанных дней мало, и с этой потерей разоренная Украина лишится половину своего сталепроката.

Покровск стал целью российского наступления по нескольким причинам. Это важный железнодорожный и автомобильный узел для снабжения оборонительных линий ВСУ. Это один из последних оплотов Украины в Донецкой области — одной из четырех (помимо Крыма), которые Россия аннексировала. Наконец, здесь находится единственная на всей Украине шахта, где добывается коксующийся уголь для науглероживания стали.

Если Европа всерьез намерена поддержать Украину и привести ее к мирному урегулированию, которое обеспечит стабильное, процветающее и независимое будущее (как постоянно обещают ее лидеры), то откуда такие задержки с отправкой помощи? Такое урегулирование невозможно, доколе Россия верит, что может одержать победу на поле боя.

Кильский институт мировой экономики в Германии с самого начала российской спецоперации в феврале 2022 года отслеживает гуманитарную, финансовую и военную помощь, которую союзники Украины обязались оказать — и оказали в действительности. Согласно последнему докладу, опубликованному ранее в этом месяце, по состоянию на конец октября Европа обязалась оказать помощь в общей сложности на 241 миллиард евро (253 миллиарда долларов) против 119 миллиардов со стороны США.

В каком-то смысле это многообещающе, учитывая, что Европе вскоре придется заполнить гигантский вакуум, если Трамп выполнит свое предвыборное обещание и урежет американскую поддержку Украины. Он будет рад услышать, что Европа готова взвалить на себя часть бремени — от чего, как он утверждает, она давно увиливает.

Администрация Байдена торопится потратить все выделенные средства до инаугурации Трампа. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее в этом месяце пообещал до конца года поставить высококлассные системы ПВО Iris-T и Patriot еще на 650 миллионов евро.

Однако удручает огромный разрыв между обещанным и поставленным в реальности. По оценкам Кильского института, Украина получила помощи всего на 125 миллиардов евро. Частично это объясняется тем фактом, что обязательства на сумму 52 миллиарда евро Европа взяла на себя лишь минувшей осенью, договорившись наконец о механизме обеспечения кредитов Киеву замороженными российскими активами. Но это не отменяет отставания в 64 миллиарда евро.

Сегодня измученным защитникам Киева пригодятся любое оружие и боеприпасы. Украина отчаянно нуждается в прекращении конфликта, и сама этого желает, но для того, чтобы Россия согласилась на прочный мир, а не просто на очередную паузу между наступлениями, президенту Владимиру Зеленскому нужна сильная позиция за столом переговоров. На данный момент у России нет стимула идти на компромисс, потому что она побеждает.

Украинские рубежи вокруг Покровска медленно рушатся, а командующий этой группировкой войск только что был уволен. Часть вины лежит на самом Зеленском, который последовательно откладывал ужесточение мобилизации по политическим причинам. Он и его генералы также должны повиниться за отправку своих лучших частей в Курскую область. Это было рискованным предприятием с самого начала, потому что для успеха требовалось, чтобы Путин запаниковал и отвел силы от наступления в Донбассе, чтобы противостоять угрозе дома. Он же поступил наоборот, лишь ускорив темп наступления в Донбассе, и замысел Зеленского провалился.

Виноваты и союзники Украины, поскольку они продолжают следовать стратегии “столько, сколько потребуется” вместо того, чтобы дать “что нужно и когда попросят”. Вопрос о том, прибегнул бы Путин к ядерному удару по Украине или нет, если бы США и другие члены НАТО предоставили Украине дальнобойную артиллерию, танки и F-16 раньше, чем сделали это в итоге, когда Россия еще не мобилизовалась и не окопалась, — является спорным. Однако помимо проблем с набором и удержанием кадров ВСУ есть ощущение, что западная поддержка тоже тает — а значит, оружие и боеприпасы, необходимые для выживания на фронте, не говоря уже о победе, становятся дефицитом.

Речь не идет о том, чтобы снабдить Киев новыми категориями оружия, которое может показаться провокацией. Часть необходимого Украине должна поступать из западных запасов и от западных производителей — в том числе обещанные Шольцем системы ПВО. Но и отечественная военная промышленность Украины может внести свой вклад. Как сообщил мне советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин в ходе поездки в Покровск, бюджет оборонных закупок на 2025 год составляет 10 миллиардов долларов, а производственные мощности ВПК Украины в совокупности составляют 30 миллиардов. Иными словами, Украина может производить бóльшую часть необходимого для стабилизации линии фронта и оснащения новых батальонов сама — у нее просто нет денег, чтобы это купить.

Дания возглавила скандинавский проект по решению этой трудной задачи. Копенгаген заключает на датские средства контракты с украинскими оружейниками на производство техники, которая прямо с завода отправляется на фронт. Программа должна быть масштабной и быстрой — не для того, чтобы затянуть боевые действия, а с целью закончить их подлинными переговорами. Тормозить или придерживать помощь сейчас — это не стремление к миру, а пособничество кровопролитию.

Марк Чемпион — обозреватель Bloomberg, освещает Европу, Россию и Ближний Восток. Бывший глава стамбульского бюро "Уолл-стрит джорнэл"