Войти
Военное обозрение

«Противостоит целым флотилиям»: Россия продвигает на мировом рынке береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ»

466
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На выставке Defense 2024, которая пройдет во Вьетнаме с 19 по 22 декабря 2024 года, российская оборонка представит ракетный комплекс береговой обороны «Рубеж-МЭ» в целях его продвижения на мировом рынке.

В систему «Рубеж-МЭ», размещённой на шасси КамАЗ, входят ПУ, КП и несколько РЛС, размещённые на одной платформе. Средства активной радиолокации обнаруживают цели на дистанции до 500 км, пассивной – до 250 км. Дальность огня составляет до 260 км для экспортных версий и до 500 км для моделей, разработанных в интересах ВМФ РФ.

Ракета Х-35УЭ, которой вооружён «Рубеж-МЭ», представляет собой дозвуковую ПКР длиной 4,4 м и боеголовкой массой 145 кг. Она способна нейтрализовать надводные корабли водоизмещением до 5000 т с помощью систем наведения, сочетающих инерциальную навигацию, спутниковое позиционирование и бортовую радиолокацию.

Ракета летит на малой высоте, от 10 м над водой, снижаясь до 3-4 м на конечном этапе захода на цель, что затрудняет её обнаружение и перехват. Её универсальность также позволяет поражать стратегические наземные цели, такие как мосты и военные объекты.

Источник изображения: topwar.ru

БРК «Рубеж-МЭ»

Высокий уровень автоматизации комплекса позволяет подготовить ракеты к запуску менее чем за минуту, а управление осуществляется одним оператором. Система «Рубеж-М» предназначена для дополнения более крупной и дорогостоящей береговой ракетной системы «Бал», которая может нести до 8 ПКР.

Нескольким комплексам может придаваться мобильный КП СКПУС, установленный на шасси КАМАЗ и оснащённый РЛС «Монолит-Б». Данный радар увеличивает дальность действия системы и точность отслеживания целей, а также облегчает координацию с другими подразделениями.

Батарея «Рубеж-МЭ» может включать до 8 ПУ, что позволяет осуществить запуск 32 ракет одним залпом, а благодаря ТЗМ перезарядить их в течение 30-40 минут.

Эти особенности делают «Рубеж-МЭ» эффективным средством противостояния целым военно-морским флотилиям

- говорится в западной прессе.

По сравнению с БРК «Бал», «Рубеж-М», объединяя все компоненты комплекса в единую платформу, отличается более лёгкой конструкцией, сниженной стоимостью и улучшенной модульностью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Бал РК
Монолит-Б
Х-35
Компании
КАМАЗ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 23:38
  • 6461
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.12 22:54
  • 0
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 20:30
  • 8530
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления
  • 17.12 18:35
  • 1
Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 17.12 18:26
  • 1
Белоусов: избыточные процедуры в Минобороны можно сократить в 5-10 раз
  • 17.12 16:01
  • 0
«Агрессоры» и «соагрессоры» – тонкости западной диалектики
  • 17.12 15:38
  • 0
НАТО готовит ввод войск на Украину
  • 17.12 05:56
  • 0
Ответ на "Нидерланды не исключают отправку миротворцев на Украину без единогласного решения"
  • 17.12 05:12
  • 6
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 17.12 04:13
  • 3
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 17.12 01:33
  • 1
Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область авантюрой
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности