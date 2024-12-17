«Противостоит целым флотилиям»: Россия продвигает на мировом рынке береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ»

Источник изображения: topwar.ru

На выставке Defense 2024, которая пройдет во Вьетнаме с 19 по 22 декабря 2024 года, российская оборонка представит ракетный комплекс береговой обороны «Рубеж-МЭ» в целях его продвижения на мировом рынке.

В систему «Рубеж-МЭ», размещённой на шасси КамАЗ, входят ПУ, КП и несколько РЛС, размещённые на одной платформе. Средства активной радиолокации обнаруживают цели на дистанции до 500 км, пассивной – до 250 км. Дальность огня составляет до 260 км для экспортных версий и до 500 км для моделей, разработанных в интересах ВМФ РФ.

Ракета Х-35УЭ, которой вооружён «Рубеж-МЭ», представляет собой дозвуковую ПКР длиной 4,4 м и боеголовкой массой 145 кг. Она способна нейтрализовать надводные корабли водоизмещением до 5000 т с помощью систем наведения, сочетающих инерциальную навигацию, спутниковое позиционирование и бортовую радиолокацию.

Ракета летит на малой высоте, от 10 м над водой, снижаясь до 3-4 м на конечном этапе захода на цель, что затрудняет её обнаружение и перехват. Её универсальность также позволяет поражать стратегические наземные цели, такие как мосты и военные объекты.

Источник изображения: topwar.ru

БРК «Рубеж-МЭ»

Высокий уровень автоматизации комплекса позволяет подготовить ракеты к запуску менее чем за минуту, а управление осуществляется одним оператором. Система «Рубеж-М» предназначена для дополнения более крупной и дорогостоящей береговой ракетной системы «Бал», которая может нести до 8 ПКР.

Нескольким комплексам может придаваться мобильный КП СКПУС, установленный на шасси КАМАЗ и оснащённый РЛС «Монолит-Б». Данный радар увеличивает дальность действия системы и точность отслеживания целей, а также облегчает координацию с другими подразделениями.

Батарея «Рубеж-МЭ» может включать до 8 ПУ, что позволяет осуществить запуск 32 ракет одним залпом, а благодаря ТЗМ перезарядить их в течение 30-40 минут.

Эти особенности делают «Рубеж-МЭ» эффективным средством противостояния целым военно-морским флотилиям

- говорится в западной прессе.

По сравнению с БРК «Бал», «Рубеж-М», объединяя все компоненты комплекса в единую платформу, отличается более лёгкой конструкцией, сниженной стоимостью и улучшенной модульностью.