Путин поручил создать в ВС РФ единый информационный контур

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил создать в российских войсках единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на разных уровнях управления.

"Для сокращения времени на принятие решений при управлении подразделениями на поле боя создана и показала свою эффективность межвидовая система информационного обмена на базе мобильных устройств. В войска уже поставлено свыше 6,5 тыс. таких систем", - сказал он, выступая на коллегии Минобороны.

В результате применения таких комплексов "время на постановку задач снизилось в 1,5-2 раза", сообщил Путин. "Теперь за счет внедрения передовых разработок ОПК необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления", - поставил задачу глава государства.