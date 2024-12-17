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РИА Новости

Белоусов назвал создание системы "обратной связи" с Минобороны приоритетом

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Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Белоусов назвал приоритетом формирование системы обратной связи военных с МО РФ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал одним из приоритетных направлений формирование системы "обратной связи" военнослужащих и членов их семей с министерством.

"Шестое направление - это формирование системы "обратной связи" военнослужащих и членов их семей с министерством обороны. Это ключевое направление с точки зрения своевременного выявления и реагирования на системные проблемы. Прежде всего в части защиты прав военнослужащих", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Министр сообщил, что в этом году количество обращений, поступивших в военное ведомство, по сравнению с 2022 годом увеличилось более чем в два раза и превысило 700 тысяч. Он отметил, что в министерстве уже приступили к внедрению нового подхода, суть которого состоит в переходе от работы с обращениями к решению проблем заявителя.

По словам Белоусова, для полноценной реализации такого подхода предстоит, во-первых, изменить порядок работы с обращениями, внедрить цифровую систему, которая позволит отслеживать движение каждого обращения, принять регламенты работы органов военного управления с обращениями на всех этапах, а также предусмотреть в системе оценку заявителем качества решения проблемы.

Кроме того, необходимо создать систему мотивации должностных лиц, обеспечивающую соблюдение сроков и рассмотрение вопросов по существу; систему мониторинга и анализа вопросов, поставленных в обращениях с целью выявления и решения системных проблем, а также запустить в полном объеме работу военно-социального центра.

"Отдельная задача - создание механизма отработки информации военных корреспондентов о проблемных вопросах. Работа началась уже в этом году. В министерстве регулярно проводятся встречи с военным корреспондентами. По итогам даются конкретные поручения органам военного управления для решения вопросов по существу. Между встречами организован обмен информацией с военкорами для отработки острых и срочных вопросов. Такой подход дает существенные результаты. Будем продолжать эту работу", - заключил министр.
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