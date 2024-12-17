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ТАСС

ЕК подписала контракт на развертывание системы телекоммуникационных спутников

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Еврокомиссия
Еврокомиссия.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подписала договор на реализацию программы развертывания нескольких сотен спутников IRIS2, которые предназначены для обеспечения доступа в интернет. Об этом говорится в заявлении ЕК.

"Сегодня мы не просто запускаем спутниковый проект. Мы запускаем концепцию более сильной, взаимосвязанной и устойчивой Европы. IRIS2 демонстрирует решимость и приверженность ЕС укреплению позиций Европы в космическом пространстве", - приводятся слова еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса.

Как сообщается, реализацией проекта займется консорциум SpaceRISE, в который входят три ведущих европейских оператора связи - люксембургский SES, французский Eutelsat и испанский Hispasat. Контракт будет действовать в течение 12 лет, финансирование программы будет обеспечиваться за счет средств ЕС, Европейского космического агентства (ЕКА) и консорциума.

В заявлении ЕК уточняется, что спутниковая система обеспечит "надежную связь для стран - членов ЕС и государственных ведомств", а также широкополосный доступ в интернет частным компаниям и гражданам ЕС на отдаленных территориях, не имеющих в настоящий момент такой связи.

IRIS2 - это третья крупная европейская спутниковая программа после Galileo (система геолокации ЕС) и Copernicus (метеорологическая система). Предполагается, что IRIS2 будет аналогом сети спутниковой связи Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, в настоящее время являющейся крупнейшим оператором низкоорбитальных спутников.

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