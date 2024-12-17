Четыре сценария окончания конфликта для Украины (The New York Times, США)

NYT: Трамп никогда не предоставит Киеву американских гарантий безопасности

Трамп никогда не предоставит Киеву гарантий безопасности, пишет NYT. По мнению автора, избранный президент стремится не только закончить конфликт, не взяв на себя никакой ответственности за защиту Украины, но и сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы в целом.

Раджан Менон

Спустя почти три года после начала СВО конфликт вступает в свою завершающую фазу, и соглашение о его прекращении кажется вероятным, как никогда

Украине приходится нелегко. С лета она неуклонно уступает позиции, ее армия испытывает все более острую нехватку в живой силе, а Россия в этом году заняла в шесть раз больше территорий, чем за весь 2023-й. Владимир Зеленский долгое время обещал не уступать России ни пяди, но недавно признал, что армии Украины сейчас не хватает сил для освобождения всех занятых Россией земель, и высказал идею отложить достижение этой цели в обмен на вступление в НАТО. Недавний опрос Gallup показал, что около 52% украинцев выступают за быстрое окончание конфликта путем переговоров, в то время как в прошлом году их число составляло 27%.

Украинцы измотаны боевыми действиями, но у России тоже есть проблемы. По оценкам Украины и ее союзников, число погибших и раненых в российской армии может составлять около 700 тысяч человек, а, согласно геолокационным данным, было уничтожено более 14 тысяч единиц российской военной техники. По оценкам британского министерства обороны, потери в первой половине ноября составляли в среднем около 1500 человек в день. Потери в живой силе и вооружении в таких масштабах не могут продолжаться бесконечно.

Для российской экономики также наступил сложный период. По прогнозам Центрального банка России, в следующем году темпы роста резко снизятся и составят всего 0,5%. В октябре Центробанк поднял процентные ставки до запредельного уровня в 21%. Согласно его заявлениям, инфляция составляет 8,54%, но некоторые частные опросы показывают, что она может быть как минимум вдвое выше. В конце ноября курс рубля упал до самого низкого уровня с марта 2022 года. Стоимость основных продуктов питания, таких как сливочное масло, капуста и картофель, резко возросла. В некоторых магазинах начали хранить упаковки сливочного масла в запертых шкафах, чтобы предотвратить кражи.

Несмотря на огромные ресурсы, вложенные в конфликт, Россия пока не контролирует Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, которые вместе с Луганской входят в число заявленных целей конфликта. Путин начал излагать свои условия прекращения огня, пока российские войска продвигаются, хотя им не удалось полностью вытеснить украинские силы с территорий Курской области России, захваченных в результате дерзкого маневра ВСУ в августе.

Скорое возвращение Дональда Трампа в Белый дом настораживает многих. Трамп обещал быстро закончить конфликт и применить все рычаги давления, включая прекращение военной помощи Украине, если она не захочет участвовать в переговорах, или ее увеличение, если Путин откажется сесть за стол переговоров. Несмотря на то, что различные предложения по заключению мира выдвигались как в частном порядке, так и публично, неясно, есть ли у Трампа эффективный план действий.

Тем не менее соглашение в конце концов будет заключено, так что пора строить планы на послевоенный период. Каким бы ни был результат переговоров, Украина по-прежнему будет граничить с большой и сильной страной, которая может напасть на нее, поэтому важны гарантии безопасности, если Путин нарушит условия мирного договора. Когда Зеленский встретился в этом месяце в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и впервые после выборов в США с Дональдом Трампом, он воспользовался возможностью, чтобы подчеркнуть важность таких гарантий.

Приведу четыре возможных сценария для будущей безопасности Украины.

Зеленский хочет вступить в НАТО, но эта надежда, скорее всего, останется несбыточной. Для принятия нового члена в НАТО необходимо единогласное решение. Ближе всего к единому мнению по Украине альянс был в 2008 году, когда объявил, что Киев вступит в его ряды когда-нибудь в будущем. Эта неопределенность привела к разногласиям, которые продолжаются до сих пор. Как сообщается, по меньшей мере семь стран-членов альянса выступают против вступления Украины в НАТО или хотят отложить его на неопределенный срок, в том числе Соединенные Штаты. Главные советники Трампа заявили, что вопрос о членстве в альянсе не обсуждается.

В качестве альтернативного варианта страны, которые поддерживают вступление Украины в НАТО, могли бы взять на себя обязательство по ее защите. Проблема состоит в том, что Украина захочет, чтобы среди гарантов были Соединенные Штаты. По сути, она рассматривает НАТО как гарантию защиты со стороны США и не будет считать любую коалицию надежной, если она не будет подкреплена американскими войсками и оружием. Дональд Трамп, который стремится не только закончить конфликт, не взяв на себя никаких обязательств по защите Украины, но и сократить обязательства Америки по обеспечению безопасности в Европе в целом, вряд ли пойдет на такое соглашение.

Заявления Трампа и его назначения на самые высокие посты в сфере внешней политики и национальной безопасности говорят о том, что американская военная мощь будет все чаще направлена в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона для противодействия Китаю. Более того, по географическим причинам безопасность Украины всегда будет иметь большее значение для европейцев, чем для американцев. Так что следует ожидать уменьшения американского военного влияния в Европе, что потребует от европейцев, как минимум, взять большую ответственность за оборону самих себя и за защиту Украины.

Как может выглядеть окончание конфликта, в котором Европа возьмет на себя ведущую роль? Несколько европейских стран обсуждали возможность размещения войск на территории послевоенной Украины. На прошлой неделе Макрон, который подчеркивает, что Европа должна больше вкладывать в собственную оборону, встретился с президентом Польши Дональдом Туском и обсудил размещение европейских военных сил на Украине после мирного урегулирования. Впоследствии Туск заявил, что его страна "не планирует никаких подобных действий", даже после прекращения огня. В целом, разговоры о европейских гарантиях безопасности ведутся, но решения пока нет.

Еще один вероятный вариант, который можно назвать "вооруженным нейтралитетом", является наименее предпочтительным для Украины. Такой вариант потребует от России обещания о ненападении, а от Украины — отказа от членства в НАТО и размещения иностранных войск и вооружения на своей территории. Вооруженный нейтралитет сделает Украину более уязвимой по сравнению с другими вариантами развития событий, однако он может быть и наиболее реально достижимым вариантом. Путин заявил, что нейтралитет необходим для "добрососедских отношений". Трудно представить себе подобные отношения при любых обстоятельствах, но значительные успехи России на поле боя, особенно в последние несколько месяцев, означают, что Путин не пойдет на уступки.

В случае вооруженного нейтралитета Украина не сможет полагаться на обещания России о ненападении и должна будет максимально усилить свою безопасность. Она может и должна отказаться от любых ограничений численности своей армии, на которых настаивала Россия во время неудачных переговоров в 2022 году, или от ограничений обычных видов вооружения, которое она будет приобретать или производить. Европейские страны уже обучают украинские войска и инвестируют в оборонную промышленность. Они могут действовать эффективнее на обоих фронтах. Украина продемонстрировала, что является сильным противником. Если опытную, проверенную в боях украинскую армию удастся сделать сильнее и лучше оснастить, России придется считаться с гораздо более мощным соперником.

Спустя более тысячи дней конфликта, результатом которого стала гибель многих тысяч людей, бегство миллионов и разрушение большей части Украины, конец, возможно, близок. Однако для прочного мира, а не для заморозки конфликта, которую Россия может использовать для того, чтобы перегруппироваться и атаковать снова, важно продумать дальнейшие действия.