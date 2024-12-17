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Flotprom

В Нидерланды прибыл новейший корабль снабжения

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Новейший корабль поддержки "Ден-Хелдер" класса CSS (Combat Support Ship), построенный для Королевского военно-морского флота Нидерландов на румынской верфи голландской компании Damen в Галаце, успешно завершил свои первые морские испытания, преодолев маршрут из Румынии в Нидерланды. Как уточняет Naval News, теперь голландские специалисты приступят к окончательному оснащению корабля перед поставкой, запланированной на весну 2025 года.

"Ден-Хелдер" прибыл на верфь Damen во Флиссингене в минувшую пятницу, 13 декабря. Новый корабль отплыл с предприятия в Галаце в середине ноября. Маршрут пролегал через Черное и Средиземное моря, а также по реке Дунай.

Корабль поддержки "Ден-Хелдер", Нидерланды

Damen Naval


"Этот уникальный корабль – первый в серии, которую мы как национальный военно-морской судостроитель и стратегический партнер Минобороны Нидерландов поставим Королевскому флоту в ближайшие годы, – заявил управляющий директор Damen Naval Роланд Бриен. – Мы возрождаем отраслевой центр во Флиссингене и Зеландии, давая большой толчок развитию региона".

Строительство нового корабля типа CSS началось в Румынии в декабре 2020 года с церемонии резки первой стали. "Ден-Хелдер" заложили в июне 2021 года, спустили на воду в октябре 2022 года.

Сейчас голландский флот испытывают острую потребность в корабле поддержки, поскольку в строю остался только один представитель данного типа – "Карел Дорман". Между тем интенсивность военно-морских операций возрастает, а их география расширяется. Главное предназначение нового корабля – пополнение запасов сил флота в море, а также участие в операциях по борьбе с наркотрафиком и в международных гуманитарных миссиях.

Проект CSS разрабатывался на основе кораблей типа "Карел Дорман". Новый "снабженец" в длину достигает 180 метров, ширина – 26,4 метра, водоизмещение – 22 400 тонн. Максимальная скорость – 20 узлов. Экипаж – 75 человек, кроме того возможно размещение до 85 человек дополнительного персонала. Помимо хранения топлива и боеприпасов для других кораблей, на "Ден-Хелдер" можно будет погрузить до 20 грузовых контейнеров.

Официально состав вооружения нового корабля снабжения не раскрывался. Его предшественник – "Карел Дорман" – оснащен противокорабельными ракетами "Гарпун" и 76-мм артустановкой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Румыния
Компании
Damen Shipyards
Проекты
2020-й год
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