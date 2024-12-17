Швеция считает преждевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Обсуждение отправки миротворцев на Украину является преждевременным, Киев должен сам принимать решения по условиям мирных переговоров, заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе.

"Мне кажется, что эта дискуссия несколько преждевременна на данный момент. Прежде всего, Украине самой предстоит решить, когда, каким образом и стоит ли это обсуждать", - сказала она, отвечая на вопрос о предложении президента Франции Эмманюэля Макрона направить на Украину миротворцев.

Как ранее сообщило агентство Reuters, страны ЕС пока не могут достичь консенсуса по вопросу о том, следует ли направлять на Украину европейских миротворцев, если Киев и Москва достигнут соглашения о прекращении огня. Как отмечало агентство, возможность размещения европейских военных на украинской территории ранее в Варшаве обсуждали Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск. Глава польского правительства по итогам встречи заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня, все спекуляции на эту тему не имеют отношения к действительности.

В ноябре Макрон обсуждал эту инициативу с главой британского правительства Киром Стармером. Источники Reuters также сообщали, что переговоры по этой теме Киев вел со странами Скандинавии и Балтии.