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Военное обозрение

Глава Минобороны РФ: в ближайшие десять лет не исключается вооруженный конфликт России с НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты намерены разместить в ФРГ свои ракеты средней дальности. В гиперзвуковом варианте они способны долететь до Москвы за восемь минут.

Об этом говорил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.

Вашингтон и Берлин официально заявили о размещении в 2026 году на территории Германии американских ракет средней дальности, до 2400 километров

- напомнил глава Минобороны РФ.

Также руководитель российского оборонного ведомства заявил, что в ближайшие десять лет не исключается вооруженный конфликт России и НАТО на территории Европейского континента. И нашей стране нужно быть готовой к любому развитию событий, в том числе и к такому.

Министр делает подобные выводы, основываясь на решениях последнего саммита НАТО, а также документах, касающихся доктрины Североатлантического альянса. Белоусов отмечает, что работа Минобороны России должна учитывать все эти факторы и тенденции.

Обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе

- так министр охарактеризовал основную задачу, стоящую перед оборонным ведомством РФ.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Брюсселе перед экспертами по безопасности, заявлял, что Москва уже перешла от скрытого противостояния с альянсом к открытому. Он обвинил Россию в организации хакерских атак, саботаже на западных военных объектах, вмешательстве в выборы в государствах альянса и во множестве других враждебных шагов.

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