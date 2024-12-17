Белоусов: нужно ликвидировать накопленный в Минобороны долгострой

Помощник президента РФ Андрей Белоусов во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов Германии. 12 октября 2017 года.

Белоусов: нужно ликвидировать к 2030 году накопленный в Минобороны долгострой

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Инвентаризация более 5700 объектов незавершенного строительства проведена в 2024 году, для окончания работ требуется около 690 миллиардов рублей, необходимо ликвидировать накопленный долгострой к 2030-му, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

"В текущем году проведена инвентаризация более 5700 объектов незавершенного строительства. Объем финансирования, необходимого для их достройки, составляет порядка 690 миллиардов рублей, что в три раза превышает годовые объемы капитального строительства. Отсюда ключевая цель работы строительного комплекса – обеспечить ритмичный ввод приоритетных объектов и ликвидировать к 2030 году накопленный на сегодняшний день долгострой", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.