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В Болгарии спустили на воду второй патрульный корабль нового поколения

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На верфи MTG Dolphin в Варне спустили на воду второй многоцелевой патрульный корабль типа MMPV, предназначенный для ВМС Болгарии. Как отмечает Naval News, это произошло с опережением графика: согласно условиям контракта, спуск на воду планировался на апрель 2025 года.

Постройка двух патрульных кораблей типа MMPV ведется по контракту, подписанному в ноябре 2020 года между Минобороны Болгарии и немецкой судостроительной группой Lürssen Werft (сейчас – Naval Vessels Lürssen, NVL). Стоимость сделки составила около 984 млн левов (около 503 млн евро).

Многоцелевой патрульный корабль для ВМС Болгарии

MTG Dolphin


Корабли типа MMPV предназначены для выполнения задач в рамках миссий под эгидой НАТО и Евросоюза. Предполагается, что оснащение кораблей позволит ВМС Болгарии противостоять воздушным, надводным и подводным угрозам.

В июне 2022 года на верфи в Варне заложили первый корабль MMPV. Сейчас продолжается его дооснащение и подготовка к заводским приемо-сдаточным испытаниям, которые запланированы на январь–апрель 2025 года. Корабль планируют передать ВМС Болгарии до конца 2025-го.

Водоизмещение кораблей типа MMPV составит около 2300 тонн, длина корпуса – 90 метров. Вооружение включает 76-мм артустановку, четыре противокорабельные ракеты RBS-15, зенитный ракетный комплекс VL MICA от MBDA, 35-мм боевой модуль для ближнего боя и легкие 324-мм торпеды. Интегрированную боевую систему поставляет шведская ​​Saab.

Ангар позволит размещать вертолет AS-565MB "Пантера".

Как напоминает Naval News, первые попытки закупить новые корабли ВМС Болгарии предприняли в начале 2000-х годов. Тогда было заключено предварительное соглашение с французской компанией DCNS (сейчас – Naval Group) на поставку корветов класса "Говинд". Однако окончательное заключение контракта так и не состоялось.

Еще одну попытку предприняли десятилетие спустя. В июне 2016 года болгарский парламент одобрил проект закупки двух многоцелевых патрульных кораблей с предполагаемой максимальной стоимостью 820 млн левов (около 473 млн евро). Минобороны направило запросы восьми верфям для участия в тендере. В июне 2017 года заявки подали семь компаний: DCNS, Lürssen, BAE Systems, Fincantieri, Navantia, ThyssenKrupp Marine Systems и MTG Dolphin. В тендере болгарская верфь предложила корвет К-90, модель которого она показала на выставке Euronaval 2016. Предложение MTG Dolphin признали победителем. Однако, готовясь к заключению контракта, верфь вышла из переговоров в декабре 2017 года из-за новой ставки НДС, которая не была включена в бюджет 2016 года.

Следующая версия тендера имела оценочную стоимость уже в 984 млн левов. В декабре 2019 года Lürssen и Fincantieri подали новые заявки. Немецкая заявка соответствовала требованиям и ценовым критериям заказчика, в то время как итальянская заявка не соответствовала финансовым параметрам проекта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Германия
Продукция
RBS-15
Компании
BAE Systems
DCNS
Fincantieri
Leonardo
Lurssen
MBDA
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
NATO
Евросоюз
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