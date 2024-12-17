Белоусов поручил провести полную инвентаризацию инновационных разработок

В войсках осуществляется множество инновационных разработок, отметил министр обороны

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Необходимо провести полную инвентаризацию, систематизировать испытания и организовать серийный выпуск инновационных технических разработок, которые позволяют сохранить жизни российских военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

По словам министра, сегодня в войсках осуществляется множество инновационных разработок, таких как наземные робототехнические комплексы, беспилотники, средства связи и радиоэлектронной борьбы. "Требуется провести полную инвентаризацию таких войсковых разработок, на системной основе проводить их полигонные испытания и организовывать серийный выпуск лучших образцов. Поручаю заместителю министра обороны Криворучко Алексею Юрьевичу организовать эту работу", - сказал Белоусов.