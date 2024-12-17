NASSCO передала ВМС США четвертый танкер-заправщик класса "Джон Льюис"

ЦАМТО, 16 декабря. Командование ВМС США сообщило о состоявшейся 10 декабря приемке нового танкера-заправщика следующего поколения (T-AO 208) "Роберт Ф.Кеннеди" класса "Джон Льюис".

Закладка киля (T-AO 208) "Роберт Ф.Кеннеди" состоялась в декабре 2022 года, спуск на воду – 28 октября 2023 года. Поставка корабля выполнена после успешного завершения комплексных испытаний, в ходе которых было проверено соответствие всех систем предъявляемым требованиям.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2016 года GD-NASSCO заключила с командованием ВМС США контракт на разработку детального проекта и строительство головного танкера-заправщика класса T-AO 205 "Джон Льюис", включавший опционы на постройку пяти дополнительных судов. Стоимость строительства головного корабля составила 640,21 млн. долл. В 2022 году в контракт было внесено изменение, предусматривающее постройку еще трех судов (T-AO 211-213), а 13 сентября 2024 года ВМС США заключили с GD-NASSCO контракт на строительство дополнительно 8 танкеров-заправщиков (T-AO 214-221).

(T-AO 205) "Джон Льюис" был передан ВМС США 29 июля 2022 года. Передача второго корабля серии, (T-AO 206) "Харви Милк", была произведена в июле 2023 года, третьего, (T-AO 207) "Эрл Уоррен", – в мае 2024 года.

В стадии строительства находятся корабли (T-AO 209) "Люси Стоун", (T-AO 210) "Соджорнер Трут", (T-AO 211) "Тургуд Маршалл" и (T-AO 212) "Рут Бейдер Гинзбург". Заключены контракты на строительство T-AO 213 "Гарриет Табмен", а также (T-AO 214) "Долорес Уерта".

Корабли войдут в состав командования морских перевозок ВМС США. Танкер-заправщик класса "Джон Льюис" предназначен для снабжения надводных кораблей ВМС США в море, а также доставки горюче-смазочных материалов для самолетов палубной авиации. Кроме того, он обеспечивает доставку небольших объемов свежего и замороженного продовольствия, запасов питьевой воды. Суда имеют двойной корпус для защиты от разлива нефти.

Программа предусматривает закупку в конечном итоге до 20 новых танкеров-заправщиков, которые заменят устаревшие суда T-AO 187 класса "Генри Дж. Кайзер".