Белоусов: в Минобороны создадут департамент повышения эффективности деятельности

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В структуре Минобороны будет создан департамент повышения эффективности деятельности, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"В следующем году предстоит создать постоянно действующий механизм "бережливого управления". Для этого предстоит решить четыре задачи. Первая: создать организационный механизм реализации процессов повышения эффективности. Включая специальное структурное подразделение министерства – департамент повышения эффективности деятельности, который будет непосредственно подчинён министру обороны", - сказал он на коллегии.

Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник.