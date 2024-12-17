Путин заявил, что поток добровольцев в РФ не прекращается

По словам президента, уже более 430 тыс. человек заключили контракт

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил об увеличивающемся количестве добровольцев, заключающих контракты на службу в армии.

"В прошлом году свыше 300 тыс. наших граждан, наших мужчин пришли в военкоматы и подписали контракты на службу в вооруженных силах. В этом году на данный момент - уже свыше 430 тыс.", - сказал глава государства на коллегии Минобороны. "И этот поток фактически добровольцев не прекращается", - подчеркнул Путин.

По его мнению, "благодаря такому отношению к судьбам своей страны, своих детей" происходит перелом в ходе специальной военной операции.

Путин заявил о переломе на поле боя в СВО. "Но, конечно, этого недостаточно", - уверен глава государства. Он поставил перед военными задачу выбросить противника с территории Курской области, перед органами военной юстиции - зафиксировать совершенные там ВСУ преступления, а перед специальными службами - найти и покарать преступников.