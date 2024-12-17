Повышать расходы на оборону до бесконечности нельзя, заявил Путин

Путин заявил, что нельзя до бесконечности повышать расходы на оборону

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Расходы на оборону нельзя повышать до бесконечности, потому что развиваться должны все составляющие государства, заявил президент России Владимир Путин.

"Ещё раз вернусь к тому, что только что прозвучало - 6,3% ВВП мы тратим на повышение и укрепление обороноспособности. Для того, чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства - экономика, социальная сфера в самом широком смысле этого слова, наука, образование, здравоохранение - развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности вот эти расходы мы тоже не можем", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.