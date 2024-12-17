Путин призвал следить, что может поступить на вооружение в ведущих странах

Российский президент отметил, что действовать в ближайшем будущем нужно таким же образом, как Россия это делала до сих пор

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия должна внимательно следить за тем, что может поступить на вооружение в ведущих странах мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны.

"Мы должны самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит в других странах, что поступает или может поступить на вооружение в ближайшем будущем в других ведущих военных странах", - сказал он.

Президент отметил, что действовать в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе необходимо таким же образом, как Россия это делала до сих пор.