Путин: нужно ускорить внедрение инноваций в военную сферу

Необходимо делать все, чтобы ускорить внедрение передовых технологий в отрасль, подчеркнул глава государства

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Необходимо делать все, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций в военную сферу. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны.

"Надо и дальше делать все необходимое, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций в военную сферу", - подчеркнул президент.

Путин упомянул о такой внедренной новации, как прямой обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в спецоперации, и организациями ОПК. "В результате по ряду изделий среднее время устранения выявленных недостатков составляет сейчас 5-7 суток. Но и этого мало, надо еще быстрее. Есть позитивные сдвиги и в организации ремонта техники, ее доводки с учетом требований боевой обстановки. Но и проблемы, конечно, тоже есть, они остаются, их нужно последовательно решать", - отметил российский лидер.