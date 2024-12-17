Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны

ЦАМТО, 16 декабря. Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, которое проходит в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Ниже выступление В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемые товарищи!

Сегодня в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны обсудим основные итоги работы за 2024 год, определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных Сил.

Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции. Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов, героическому труду работников оборонных предприятий и поистине всенародной поддержке армии и флота российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

Только в текущем году освобождено 189 населенных пунктов. Хочу сердечно поблагодарить наших героев: солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав Министерства обороны, Росгвардии, наших специальных служб и других силовых структур, которые четко выполняют все поставленные задачи, какими бы сложными они ни были, не жалеют самих себя, жизней своих не желают ради победы, ради Отечества.

Наш долг всегда помнить боевых товарищей, которые погибли, защищая Родину и наш народ, окружить постоянной заботой их семьи, их детей. Я уже говорил много раз и еще раз повторю их дети – это наши с вами дети. Никогда мы не должны об этом забывать.

Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания.

(Объявляется минута молчания.)

Спасибо.

Уважаемые участники коллегии!

Сегодня военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной. Так, не прекращается кровопролитие на Ближнем Востоке, высокий конфликтный потенциал сохраняется в ряде других регионов мира.

Мы видим, что действующая администрация США, практически весь коллективный Запад не оставляют попыток сохранить свое глобальное доминирование, продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые правила, которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно. Собственно говоря, есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает, для тех, кто считает себя во главе всего мира, тех, кто считает себя представителями Господа на земле, хотя сами в Господа не верят.

А против неугодных государств они ведут гибридные войны, реализуют политику сдерживания, в том числе и в отношении России. В стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта.

Одновременно под предлогом мифической российской угрозы пугают просто свое население тем, что мы собираемся на кого-то нападать, ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать, тут же пугают свое население – тогда еще, в давние времена, советской – сейчас уже российской угрозой. Между тем сами страны НАТО увеличивают военные расходы. Вблизи российских границ формируются и сколачиваются ударные группировки войск альянса. Так, численность американских военнослужащих в Европе уже превысила 100 тысяч человек.

Устремления НАТО давно вышли за пределы так называемой зоны его исторической ответственности. Помимо так называемого восточного фланга, альянс наращивает свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С подачи США формируются новые военно-политические союзы, которые подрывают сложившуюся десятилетиями архитектуру безопасности.

Не меньшую обеспокоенность вызывает деятельность США по созданию и подготовке к размещению в передовых зонах высокоточных ударных средств наземного базирования с дальностью стрельбы до 5500 км. При этом уже отрабатываются переброска и развертывание этих ракетных систем в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомню, что ранее такие меры были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который по инициативе США прекратил свое действие. Мы неоднократно заявляли, что разрыв этого договора приведет к негативным последствиям для всей глобальной безопасности, но подчеркивали при этом, что не будем развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира. Фактически Россия взяла эти обязательства в одностороннем порядке. Но, как уже говорил, если США приступят к развертыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты.

Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны.

Серьезное внимание уделяем совершенствованию боевого состава Вооруженных Сил, наращиванию их возможностей. В рамках выполнения этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений. Штатная численность Вооруженных Сил повышена до полутора миллионов военнослужащих.

Ускоренными темпами идет переоснащение армии и флота на современные образцы вооружения и техники. Например, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95 процентов.

При этом мы уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновленных Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Хочу подчеркнуть еще раз, чтобы никто нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием: это – политика ядерного сдерживания.

Наряду с ядерной "триадой" высокими темпами развиваются силы общего назначения. В войска поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Среди них – разведывательные и ударные беспилотники, безэкипажные катера и робототехнические платформы многоцелевого применения.

Сегодня важно продолжить поступательное, системное развитие армии и флота, добиваться достижения целей специальной военной операции, быть готовыми к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности нашей страны. При этом необходимо сосредоточиться на решении следующих приоритетных задач.

Первое. Безусловно, одним из ключевых инструментов сохранения стабильности, защиты суверенитета и территориальной целостности России остаются стратегические ядерные силы. Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие, вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания. Наряду с этим важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения.

Второе. Уже говорил сегодня о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-тихоокеанском регионе. Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача – обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват. Одновременно нужно отладить все вопросы серийного производства и развертывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых.

Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности "Орешник". В ноябре в ответ на удары по территории нашей страны с применением западного оружия он был успешно использован: использовалась баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. И это, безусловно, будет сделано.

Третья задача. Надо активнее внедрять опыт, полученный в ходе специальной военной операции и в боевую подготовку войск, а также в программы высших военных учебных заведений. При этом следует совершенствовать способы ведения военных действий, уточнить основополагающие уставные документы, повысить уровень владения оружием и техникой, а также эффективность управления войсками, особенно в тактическом и оперативно-тактическом звеньях.

И вновь подчеркну: талантливые, проявившие себя в сложной боевой обстановке офицеры, сержанты должны войти в основу командного состава Вооруженных Сил, а также стать преподавателями военно-учебных заведений.

Четвертое. Опыт проведения специальной военной операции должен в полной мере учитываться и при определении приоритетных направлений развития отечественного оружия и техники, тактики их использования. Например, в высокоточных системах вооружения используются новые методы наведения на конечном участке полета ракет, что позволило их применять по сложным и укрепленным объектам, причем применять успешно.

Значительно повышена помехозащищенность бортовой аппаратуры ракетного оружия, отработаны новые способы доведения полетных заданий. В дальнейшем нужно рассчитывать их в режиме реального времени по оперативно выявленным целям – чрезвычайно важная задача для нашего оборонно-промышленного комплекса. Еще об этом скажу.

Еще одной важной новацией стал прямой обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в спецоперации и организациями ОПК, – о чем только что и упоминал. В результате по ряду изделий среднее время устранения выявленных недостатков составляет сейчас пять-семь суток. Но и этого мало: надо еще быстрее.

Есть позитивные сдвиги и в организации ремонта техники, ее доводки с учетом требований боевой обстановки. Но и проблемы, конечно, тоже есть, они остаются – их нужно последовательно решать. И конечно, надо и дальше делать все необходимое, чтобы ускорить внедрение передовых технологий и других инноваций в военную сферу.

Пятое. Для сокращения времени на принятие решений при управлении подразделениями на поле боя создана и показала свою эффективность межвидовая система информационного обмена на базе мобильных устройств. В войска уже поставлено свыше шести с половиной тысяч таких систем. В результате их применения время на постановку задач снизилось в полтора-два раза. Теперь за счет внедрения передовых разработок ОПК необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления.

Шестое. Необходимо наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. В начале спецоперации у нас были проблемы в этой сфере: некоторые образцы оказались дорогостоящими и сложными в эксплуатации. Сегодня ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в войска. Надо и дальше повышать их боевые и эксплуатационные характеристики. Не менее важно обучать операторов таких комплексов, готовить их по программам, разработанным на основе опыта реальных боевых действий.

И седьмое. Нужно продолжать и дальше расширять военное и военно-техническое сотрудничество с союзниками и партнерами, с теми, кто готов и хочет работать с нами, а это большинство стран мира.

Уважаемые товарищи!

Уже говорил сегодня об огромной поддержке армии и флота со стороны российского общества. Люди понимают, за что мы сражаемся, что защищаем, помогают фронтовикам и сами встают в их ряды. Чрезвычайно важная вещь, отражающая состояние нашего общества.

Приведу цифру: в этом году ежедневно в среднем более 1000 человек – ежедневно – поступают на военную службу по контракту. Люди добровольно идут на фронт. И социальные гарантии военнослужащих, их семей должны постоянно укрепляться, развиваться. Это важнейшая, системная задача государства.

Да, за последние годы в этой сфере многое сделано. Только в текущем году обеспечены жильем свыше 55 тысяч военнослужащих, а в ближайшие три года на предоставление жилищной субсидии военнослужащим планируется направить еще 113 миллиардов рублей.

Высокую эффективность демонстрирует накопительно-ипотечная система. За 20 лет ее работы обеспечено жильем свыше 202 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Добавлю, что нужно продолжать обустраивать военные городки, разумеется, повышать уровень медицинского обеспечения.

Приоритетом в работе всех органов власти должно стать решение социальных вопросов участников специальной операции, забота о семьях погибших, – уже говорил об этом в начале, – и получивших тяжелые травмы в ходе боевых действий. Это должно быть в центре нашего внимания. Необходимо вникать в проблемы каждого нашего боевого товарища, его семьи и реально помогать решать их проблемы. Это и задача Министерства обороны, и задача Правительства Российской Федерации, всех руководителей всех уровней власти.

В заключение еще раз хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции за доблесть, мужество и героизм и пожелать личному составу и гражданскому персоналу Вооруженных Сил, руководству Министерства обороны успехов в службе, в сложной и ответственной работе, направленной на защиту суверенитета и национальных интересов России, безопасности нашего народа.

Уверен, что и впредь вы будете достойно решать все поставленные перед вами задачи.

Благодарю за внимание.