Белоусов заявил, что будут сформированы войска беспилотных систем

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Создание в России войск беспилотных систем планируется завершить в третьем квартале будущего года, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск - "войска беспилотных систем". При вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года", - сказал Белоусов в понедельник на заседании коллегии военного ведомства, которое прошло с участием президента РФ Владимира Путина.

"С учетом возросшей роли космических систем в обеспечении боевых действий - требуется создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе", - отметил он.