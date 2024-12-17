Путин заявил о наличии у РФ более современных ударных комплексов по сравнению с США

Россия создала гораздо более современные ударные комплексы, чем те, которые в настоящее время имеют США. Об этом 16 декабря заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.

Глава государства отметил, что новейший российский ракетный баллистический комплекс «Орешник» себя хорошо себя зарекомендовал. Он очень мощный, добавил Путин.

Он указал, что когда-то СССР в известной степени пошел на одностороннее разоружение — на ликвидацию ракет наземного базирования средней дальности. И США сделали то же самое со своими «Першингами» (двухступенчатыми баллистическими ракетами средней дальности).

«Но в наше время, в российское уже, мы создали гораздо более современные, чем у США, комплексы морского базирования. Это и «Калибры», это «Циркон» — гиперзвуковые комплексы. Создали новейшие ракеты средней дальности воздушного базирования Х-101 — с дальностью, которая кратно превышает то, что есть у вероятного противника, свыше 4 тыс. км. И эта система может быть оснащена и специальным боезарядом, то есть ядерным», — уточнил президент.

Ранее в ходе коллегии глава государства также указал, что власти США пугают свое население мифической угрозой со стороны России, которая не собирается ни на кого нападать. Пытаясь ослабить РФ и нанести ей стратегическое поражение. Он напомнил, что таким же образом Вашингтон когда-то заявлял о «советской угрозе». Он также отметил, что серийный выпуск ракетного комплекса «Орешник», который был успешно использован в ходе специальной военной операции (СВО), должен быть обеспечен в ближайшее время.

До этого, 21 ноября, Путин сообщил об испытании в боевых условиях баллистической ракеты «Орешник» — одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Данный шаг стал ответом на эскалацию украинского конфликта со стороны западных стран.

После, 22 ноября, глава государства заявил, что Россия продолжит испытания «Орешника», а решение о серийном производстве ракет уже принято. Он также рассказал, что у «Орешника» 10 разделяющихся блоков, которые атакуют цель, и всё находящееся в эпицентре взрыва превращается в пыль.