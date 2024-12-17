Белоусов поставил задачу создать в Минобороны единую информсистему

Белоусов поручил к 2028 году создать в Минобороны единую информационную систему

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поставил цель создать в Минобороны РФ до конца 2027 года единую интегрированную информационную систему, обеспечивающую принятие решений в электронном виде.

"На текущий момент в ведомстве функционируют порядка ста информационных систем, которые слабо интегрированы между собой. Часть из них устарели и неактуальны. Цель – создать интегрированную информационную систему, отвечающую самым современным техническим требованиям, обеспечивающую принятие решений в бездокументационном виде", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.