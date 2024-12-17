Белоусов назвал главную цель международной деятельности МО России

Белоусов назвал безопасность России главной целью международной деятельности МО

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что главная цель международной деятельности МО РФ - обеспечение безопасности России и союзников в новом многополярном мире.

"Международная деятельность должна быть направлена на достижение главной цели - обеспечение безопасности России и ее союзников в новом многополярном мире. Эту работу следует сфокусировать на достижении стратегических результатов в сфере военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.