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РИА Новости

Белоусов назвал главную цель международной деятельности МО России

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Андрей Белоусов
Андрей Белоусов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Белоусов назвал безопасность России главной целью международной деятельности МО

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что главная цель международной деятельности МО РФ - обеспечение безопасности России и союзников в новом многополярном мире.

"Международная деятельность должна быть направлена на достижение главной цели - обеспечение безопасности России и ее союзников в новом многополярном мире. Эту работу следует сфокусировать на достижении стратегических результатов в сфере военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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