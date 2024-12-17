Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область авантюрой

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - С военной точки зрения, вторжение украинских сил в Курскую область - авантюра, не имеющая смысла, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, с военной точки зрения, с кем ни поговоришь, все - и наши, и иностранные эксперты - считают, что в Курске это - авантюра. Так и говорят - "курская авантюра". Это очевидно. Потому что никакого смысла не просматривается в том, что киевский режим делает в приграничных регионах", - заявил Путин на заседании коллегии министерства обороны в понедельник. "Но с точки зрения преступлений против народов России это очевидная вещь - это преступление. Особенно это касается страданий гражданского населения", - сказал президент РФ.

По словам Путина, в этой ситуации "святая обязанность вооруженных сил - выбросить противника" с территории РФ, "задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников".