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Военное обозрение

Польша назвала собственные расходы на содержание американских войск на своей территории

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Источник изображения: topwar.ru

Польские войска в настоящее время насчитывают почти 150 тыс. чел. в профессиональной армии, свыше 50 тыс. в территориальной военной службе (WOT) и в добровольной базовой профессиональной службе (DZSW). В общей сложности это более 200 тыс. При этом Варшава призывает разместить крупный контингент американских войск, как утверждается официальными лицами, «для защиты от российской угрозы».

Как указывается в издании Rzeczpospolita, сейчас на территории страны дислоцировано около 10 тыс. иностранных солдат из США, Британии, Франции, Чехии, Румынии, Канады, Эстонии, Хорватии и Иордании. Подавляющая часть приходится на американский контингент, который распределён между союзной батальонной боевой группой (примерно 1000 чел.) в Ожише, расположенном вблизи так называемого Сувалкского коридора у Калининградской области; боевой группой бронетанковой бригады (свыше 4000 человек с тяжелой техникой); группой охраны аэропорта в Жешуве вблизи Львова (оснащена, в частности, ЗРК Patriot).

На данный момент, это около 9 тыс. солдат

- называется численность американского контингента в издании.

Отмечается, что за последние пять лет Польша потратила 831 млн злотых [$205 млн] на содержание союзных войск в своей стране. Большая часть средств была израсходована на топливо. Таким образом, затраты собственно польского бюджета на каждого иностранного солдата, главным образом американского, составили около $20 тыс. Разумеется, в эту цифру не входят основные расходы на его содержание, которые несёт бюджет США.

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Эстония
Продукция
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