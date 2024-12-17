Путин призвал настраивать всю военную организацию на совместную работу

Путин заявил, что нужно настраивать всю военную организацию на совместную работу

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Нужно настраивать всю военную организацию РФ на совместную работу для достижения цели, в том числе это касается "народного ОПК", заявил президент России Владимир Путин.

"Здесь очень много задач. В целом они решаются. И то, что происходит в народном ОПК, как мы сейчас говорим, в том, что происходит прямо на линии боевого соприкосновения. И нужно настраивать всю нашу военную организацию на такую совместную работу для достижения конечного результата", - сказал президент России, выступая на расширенной коллегии министерства обороны РФ.