Белоусов призвал обеспечить производство военной продукции за рубежом

Белоусов призвал производить лицензионную военную продукцию за рубежом

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Экспортные поставки российской военной продукции не всегда возможны с учётом спецоперации, необходимо переходить к лицензионному производству за рубежом с гарантированными закупками Вооружёнными силами России и её партнёров, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Задача состоит не только в увеличении экспортных поставок продукции военного назначения – что не всегда возможно с учетом СВО", - сказал он на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.

По словам Белоусова, необходим переход к устойчивым кооперационным связям между оборонными предприятиями, в том числе в рамках лицензионных производств.

"С гарантиями закупок выпускаемой военной продукции Вооруженными силами России и ее партнеров. Именно такие отношения складываются в рамках союзного государства с Республикой Беларусь", - подчеркнул он.