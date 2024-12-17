Белоусов анонсировал создание в ВС РФ «Войск беспилотных систем»

В Вооруженных силах (ВС) РФ сформируют новый род войск — «Войска беспилотных систем». Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России сообщил глава министерства Андрей Белоусов.

«В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, предлагается сформировать новый род войск — «войска беспилотных систем». При вашем решении завершим их создание уже в третьем квартале следующего года», — сказал Белоусов во время выступления на заседании коллегии Министерства обороны.

По его словам, завершат их создание уже в III квартале 2025 года.

Строительство вооруженных сил. Источник: iz.ru

Белоусов также заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) показали в ходе проведения спецоперации высокую эффективность.

«В целом средства противовоздушной обороны в ходе СВО показали высокую эффективность», — сказал министр.

Ранее в ходе заседания президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать производство беспилотников. Не менее важно, по словам главы государства, обучать операторов БПЛА, готовить их по программам, разработанным на основе опыта боевых действий.

Ранее, 30 июля, министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в зоне СВО используется около 4 тыс. единиц беспилотников ежедневно. В ходе встречи с военными, в которой он принимал участие, отмечалось, что использование беспилотников способствует уменьшению потерь личного состава и дает возможность наблюдать непосредственно за самими задачами.

8 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» заявил, что Россия увеличит объемы производства беспилотной техники более чем в пять раз к 2030 году.

11 января президент РФ заявил о том, что России необходимо идти на опережение в разработке БПЛА.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.