Войти
Известия.ru

Путин сообщил о повышении штатной численности ВС России до 1,5 млн военных

497
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Штатная численность Вооруженных сил (ВС) России увеличена до 1,5 млн человек, в армии развиваются силы общего назначения. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.


«Серьезное внимание уделяем совершенствованию боевого состава вооруженных сил, наращиванию их возможностей. <…> Штатная численность вооруженных сил повышена до 1,5 млн военнослужащих», — сказал Путин.

Он отметил, что в рамках расширения возможностей армии созданы Ленинградский и Московский военные округа.

Глава государства отметил, что российские армия и флот в ускоренном темпе оснащаются современными образцами вооружений. Путин указал, что необходимо и дальше развивать армию и флот, добиваться целей специальной операции по защите Донбасса и быть готовыми ответить на возможные вызовы безопасности России.

Кроме того, президент рассказал, что доля новейшего оружия в стратегических ядерных силах РФ достигла уже 95%. Путин напомнил, что РФ уточнила принципы применения ядерного оружия в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

Ранее, 16 сентября, Путин подписал указ, согласно которому штатная численность служащих ВС России увеличилась до 2 389 130 человек, 1,5 млн из которых — военные. Песков, комментируя это, объяснил, что такой шаг связан с враждебной обстановкой у западных границ РФ и нестабильностью на восточных рубежах.

Позже, 19 ноября, Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, которая нацелена на ядерное сдерживание и уточняет, в каких случаях Москва оставляет за собой право применить такой вид оружия.

До этого, 20 августа, Путин подчеркнул, что сейчас РФ борется с неонацистами, совершающими преступления в Курской области, Новороссии и Донбассе. Президент напомнил, что РФ, борясь против терроризма, добилась своих целей и непременно решит свои задачи, сражаясь против преступников-нацистов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 22:54
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 20:30
  • 8530
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.12 20:27
  • 6460
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления
  • 17.12 18:35
  • 1
Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 17.12 18:26
  • 1
Белоусов: избыточные процедуры в Минобороны можно сократить в 5-10 раз
  • 17.12 16:01
  • 0
«Агрессоры» и «соагрессоры» – тонкости западной диалектики
  • 17.12 15:38
  • 0
НАТО готовит ввод войск на Украину
  • 17.12 05:56
  • 0
Ответ на "Нидерланды не исключают отправку миротворцев на Украину без единогласного решения"
  • 17.12 05:12
  • 6
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 17.12 04:13
  • 3
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 17.12 01:33
  • 1
Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область авантюрой
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности