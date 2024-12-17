Штатная численность Вооруженных сил (ВС) России увеличена до 1,5 млн человек, в армии развиваются силы общего назначения. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Серьезное внимание уделяем совершенствованию боевого состава вооруженных сил, наращиванию их возможностей. <…> Штатная численность вооруженных сил повышена до 1,5 млн военнослужащих», — сказал Путин.

Он отметил, что в рамках расширения возможностей армии созданы Ленинградский и Московский военные округа.

Глава государства отметил, что российские армия и флот в ускоренном темпе оснащаются современными образцами вооружений. Путин указал, что необходимо и дальше развивать армию и флот, добиваться целей специальной операции по защите Донбасса и быть готовыми ответить на возможные вызовы безопасности России.

Кроме того, президент рассказал, что доля новейшего оружия в стратегических ядерных силах РФ достигла уже 95%. Путин напомнил, что РФ уточнила принципы применения ядерного оружия в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

Ранее, 16 сентября, Путин подписал указ, согласно которому штатная численность служащих ВС России увеличилась до 2 389 130 человек, 1,5 млн из которых — военные. Песков, комментируя это, объяснил, что такой шаг связан с враждебной обстановкой у западных границ РФ и нестабильностью на восточных рубежах.

Позже, 19 ноября, Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, которая нацелена на ядерное сдерживание и уточняет, в каких случаях Москва оставляет за собой право применить такой вид оружия.

До этого, 20 августа, Путин подчеркнул, что сейчас РФ борется с неонацистами, совершающими преступления в Курской области, Новороссии и Донбассе. Президент напомнил, что РФ, борясь против терроризма, добилась своих целей и непременно решит свои задачи, сражаясь против преступников-нацистов.