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Военное обозрение

Украинские источники сообщают о начале серийного производства ракет-дронов «Пекло»

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские источники сообщают, что предприятия ВПК страны начали серийное производство ракет-дронов «Пекло». При этом заявляется, что за последние три месяца было изготовлено около 100 единиц вооружений этого типа, то есть около 30 ракет в месяц.

Утверждается, что «Пекло» якобы на 70% состоит из украинских компонентов. Боевая часть ракеты около 100 килограммов, что вчетверо меньше, чем, например, в российских «Калибрах». Украинская компания «Укроборонпром» заявляет, что ракеты «Пекло» летают со скоростью 700 км/ч (хотя сделаны они на базе дрона «Паляница», фактическая скорость которых не превышает 400-450 км/ч) на расстояние до 700 километров.

Применение украинского дрона-ракеты «Пекло» уже было зафиксировано в ходе очередной попытки ВСУ атаковать объекты в Крыму. Один экземпляр, пуск которого из Одесской области был сразу же засечен, был успешно сбит российским самолетом МиГ-29 в 120 километрах к юго-западу от мыса Тарханкут.

Кроме того, сообщается, что в зоне проведения СВО был обнаружен выведенный из строя украинский дрон-камикадзе, внешнее конструктивное сходство которого коррелирует с пресловутым «Пеклом». Однако, в отличие от «Пекла», обнаруженный БЛА оснащен толкающим винтом, приводимым в действие двигателем внутреннего сгорания, что ограничивает его максимальную скорость до 230 км/ч.

Таким образом, можно предположить, что украинские разработчики пытаются создавать унифицированные платформы для различных типов вооружений, что позволяет оптимизировать производственные процессы и снижать затраты на разработку.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
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